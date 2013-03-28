Mısır'da fiber optik kablolara saldırı

Mısır'da son günlerde internet'in yavaşlamasının ardında internetin fiziksel altyapısına yönelik bir saldırı çıktı. Liman kenti İslenderiye açıklarında şüpheli bir balıkçı teknesinde yapılan inceleme sonucunda 3 dalgıcın su altındaki fiber optik kabloları kestikleri ortaya çıktı. Kablolara yönelik saldırının sebebi henüz belli değil.

Dalgıçların, geçtiğimiz hafta kablo operatörü SEACOM tarafından bildirilen internet kesintilerinden sorumlu olduğuna dair kesin bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Asya ile bağlantı kuran kabloların internetteki yavaşlamanın nedeni olduğu düşünülüyor.

Telegraph gazetesinin haberine göre, SEACOM, geçtiğimiz hafta Cuma günü Mısır genelinde internetin yavaşladığını ve birçok şikayet geldiğini belirtti.

Birçok internet hizmet sağlayıcısına hizmet veren SEACOM, Cuma günü yaşanan yavaşlamanın giderilmesinin ardından bir diğer büyük kesintinin daha yaşandığını duyurmuştı.

Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinde son yıllar içinde birçok defa yaşanan internet kesintilerinin, internet trafiğini taşıyan kabloların gemilerin pervaneleri tarafından kesilmesinden kaynaklandığı düşünülüyordu.

MENA haber ajansının verdiği bilgiye göre, Egypt Telecom, kesilen kabloların bir tanesinin İskenderiye’nin 750 metre açığında olduğunu belirtti.

Mısır’da Hüsnü Mübarek’in Arap Baharı protestoları sonucu Şubat 2011’de iktidarı bırakmasının ardından suç oranı ciddi oranda arttı.