-MISIR'DA ESKİ BAKAN YARGIÇ KARŞISINDA KAHİRE (A.A) - 05.03.2011 - Mısır'ın eski İçişleri Bakanı Habib El Adli, para aklama ve zimmetine para geçirme suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek rejiminin mahkemeye çıkarılan ilk üst düzey yetkilisi Habib El Adli, geçen ay sonunda kabineden çıkarılmış ve protestocuların baskısıyla Mübarek'in iktidardan düşmesinden bir hafta sonra 17 Şubatta tutuklanmıştı. Göstericiler 25 Ocakta rejime karşı başlattıkları ayaklanmada ısrarla, isyanın başından beri 384 kişinin ölümü ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan kanlı bastırmanın sorumlusu olarak tutulan polis güçlerinin başındaki El Adli'nin görevden alınmasını istemişlerdi. Beyaz mahkum kıyafetiyle hakim karşısına çıkan El Adli, kendisine yöneltilen para aklama ve kamu fonlarını zimmetine geçirme suçlamalarını kabul etmeyerek, iki kez "Böyle bir şey olmadı" dedi. Eski İçişleri Bakanı'nın duruşması, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile savunma hazırlamak için daha uzun süre talep eden avukatlar arasındaki yoğun tartışmaların ardından 2 Nisana ertelendi. Mahkemenin dışında da çok sayıda gösterici "Halk katilin idamını istiyor" sloganları attı ve eski bakanı boynunda ilmikle gösteren pankartlar taşıdı. Mısır'da Mübarek'in birçok eski bakanı ve eski hükümete yakın iş adamı ya tutuklu ya ülkeyi terk etmeleri yasak ya da mal varlıkları dondurulmuş bulunuyor.