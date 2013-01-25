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Dünya

Mısır'da devrimin 2. yıldönümü kutlamalarında çatışma çıktı

Tahrir Meydanı'nda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında sabah saatlerinde başlayan çatışmalar şiddetlenirken görgü tanıkları, çıkan olaylarda 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

25 Ocak 2013 15:23

 Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin 2. yıl dönümünü kutlayan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında sabah saatlerinde başlayan çatışmalar şiddetlenirken görgü tanıkları, çıkan olaylarda 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici ile Kasr-ı Ayni Caddesi'nde bulunan güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullanırken, göstericilerin de polise taş ve soplarla karşılık verdiği gözleniyor.

Daha önce cadde üzerine kurulan beton bariyerleri aşmaya çalışan göstericiler, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi aleyhine sloganlar atıyor.

Sağlık Bakanlığı olayların meydana geldiği bölgeye önceden 50 ambulans sevk ederken, atılan taşlardan yaralanan ve polisin sıktığı gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları yaralı sayısını artabileceğini ileri sürerken, Tahrir'deki çatışmaların şiddetlenerek devam ediyor.
 

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