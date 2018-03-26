Mısır'da devlet başkanlığı seçimi için sandıklar açıldı. 3 gün sürecek seçimlerde tüm ciddi muhalif rakiplerinin baskıdan şikayet ederek yarıştan çekilmesi nedeniyle, mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin kolay bir zafer kazanması bekleniyor. Seçimlere katılım oranının dikkat edilecek en önemli nokta olduğu belirtiliyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te askeri darbeyle devrilmesinin ardından Mısır'ın başına geçen 63 yaşındaki eski general Abdülfettah Sisi seçimlerde 4 yıllık 2. dönemi için yarışıyor.

Milli Seçim Kurulu'nun verilerine göre, ülke içi ve dışında toplam 59 milyon 78 bin 138 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, Mısır içinde 13.687 sandıkta oy kullanıyor. 18.678 yargı mensubunun denetlediği seçimlerde 103.000 memur görev yapıyor.

Seçimleri 54 yerli ve 9 yabancı kuruluşun yanı sıra 680 yabancı gazeteci takip ediyor. Seçmenler, 27 vilayetin tamamında oy kullanabilecek.

Darbeden sonra 2014'te yapılan seçimleri yüzde 97 oy oranı ile kazanan Sisi'nin karşısında yalnızca bir aday, liberal eğilimli Ghad (Yarın) Partisi'nin liderliğini yapan Musa Mustafa Musa yer alıyor.

Uzun süredir Sisi'ye destek olduğu bilinen Musa 'göstermelik bir aday' olarak niteleniyor. Zira Musa'nın Yarın Partisi, liderleri yarışa son dakikada dahil olmadan önce Sisi'ye 2. dönemi için desteğini açıkça duyurmuştu.

Musa suçlamaları redderken Mısır Seçim Komisyonu seçimin adil ve şeffaf olmasını sağlayacağını açıkladı.