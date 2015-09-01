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Dünya

Mısır'da dev doğalgaz rezervi bulundu

Keşfedilen doğalgaz yatağının Mısır'ın onlarca yıllık ihtiyacını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor

01 Eylül 2015 09:23

İtalyan enerji firması ENI Mısır açıklarında dünyanın en büyük doğalgaz yataklarından birini bulduğunu açıkladı. ENI açıklamasında, bulunan doğalgaz yatağının yüzeyin 1450 metre altında olduğunu ve 100 kilometrelik alana yayıldığı belirtildi. 

İtalyan şirket bu alanda 5.5 milyon varile eşdeğer olmak üzere yaklaşık 30 trilyon kübik kadem doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

Bunun dünyanın en büyük doğalgaz yatağı keşiflerinden biri olduğu kaydedildi. Keşfedilen doğalgaz yatağının Mısır'ın onlarca yıllık ihtiyacını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor. 

Bölgede çalışma ruhsatı bulunan İtalyan enerji devi ENI Afrika'daki en büyük enerji firması olarak öne çıkıyor.

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