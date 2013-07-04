Mısır'da darbenin hikayesi

Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yönelik sokaklara taşan öfkenin başlattığı siyasi kriz, askeri darbeyle sonuçlandı. Siyasi krizin çözülmesi için Mısır ordusu tarafından verilen 48 saatlik sürenin dün akşam saatlerinde dolmasının ardından , asker yönetime el koydu. Muhammed Mursi’nin darbeye saatler kala yaptığı koalisyon hükümeti çağrısı ise ordu ve muhalefet tarafından kabul görmedi. TSİ ile 18.00 sularında başlayan askeri müdahale kapsamında ordu birlikleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı başta olmak üzere resmi binaları çevreledi; devlet televizyonu ele geçirdi.

Halkın davet ettiğini hissettik

Beklenen açıklama, Mursi yönetiminin geleceğinin konuşulduğu toplantı sonrası TSİ 22.00’de kameralar karşısına geçen Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah El Sisi'den geldi. Mevcut anayasayı askıya aldıklarını söyleyen Sisi, “seçim yapılıncaya kadar Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un cumhurbaşkanlığı görevi yürüteceğini” açıkladı. Geçiş döneminde teknokratlardan oluşan ulusal bir uzlaşı hükümeti kurulacağını kaydeden Sisi, yaptıkları müdahalenin gerekçesini "Halkın orduyu göreve davet ettiğini hissettik" sözleriyle açıkladı.

Çok çaba sarf ettik

Diyalog çağrıları yaptıklarını bu çağrıya muhalefetin uyduğunu fakat Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'den yanıt alamadıklarını belirten Sisi, ordunun siyasetten uzak duracağını söyledi. Siyasi uzlaşı için uzun süre ve çok fazla çaba sarf ettiklerini belirten Sisi, alınan kararların uzlaşı sonucunda gerçekleştiğini ileri sürdü. Sisi, ayrıca ordunun "hukukun üstünlüğü çerçevesinde" Mısır halkının güvenliğini sağlayacağını ifade etti.

Mursi: Darbeye direnin

Mısır ordusunun darbe açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, Muhammed Mursi'nin söz konusu askeri darbeyi kabul etmediği ve Mısırlıları darbeye karşı barışçıl bir şekilde direnmeye çağırdığı bildirildi. Açıklamada Mursi'nin "Şu anda Cumhurbaşkanıyım, aynı zamanda ordunun komutanıyım" dediği ifade edildi. Mursi'nin "Silahlı Kuvvetleri'n açıkladığı uygulamaların tüm yönleriyle askeri darbe niteliği taşıdığını ve söz konusu askeri darbenin Mısır'ın sivil ve demokratik bir ülke olmasını isteyen Mısır toplumu tarafından kabul edilemez olduğunu ifade ettiği" yer alan açıklamada, Mursi'nin Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetlerin Komutanı olrak asker sivil tüm Mısırlılara anayasaya ve kanunlara uyma çağrısı yaparak Mısır'ı geri götürecek askeri darbeye karşı durmaya, barışçıllığı korumaya ve şiddet olaylarından kaçınmaya çağırdığı bildirildi.

Seyahat yasağı geldi

Öte yandan Mısır ordusu, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler liderleri için seyahat yasağı getirdi. Müslüman Kardeşler Sözcüsü Cihad el Haddad, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Muhammed Mursi'nin ev hapsinde tutulduğunu kaydetti. Yönetime el konulmasının ardından ordu kuvvetleri, Müslüman Kardeşler yönetimine karşı hızlı bir operasyona başladı. İddiaya göre aralarında yönetici kadrosundan isimlerin de bulunduğu yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

Tahrir'de coşku vardı

Genelkurmay Başkanı'nın darbe açıklaması Tahrir Meydanı'nda da coşkuyla karşılandı. Meydanda toplanan binlerce Mursi karşıtı, ordunun yönetime el koymasını havai fişeklerle kutladı. Mursi’yi destekleyenlerin bulunduğu Rabiatu’l-Adeviyye Meydanı’nda ise Mursi’ye destek hutbesi okundu. Kurulan sahneden yapılan Mursi’ye destek hutbesi sırasında herkes ayaktaydı.

Mursi ev hapsinde

Müslüman Kardeşler Teşkilatı yetkilileri, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden işadamı Hayrat Şatır'ın gözaltına alınarak, ev hapsinde tutulmak üzere bilinmeyen bir yere götürüldüğünü bildirdi. Güvenlik güçlerinin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile Hürriyet ve Adalet Partisi üyelerine karşı tutuklamalarının da devam ettiği belirtildi.