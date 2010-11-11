-MISIR'DA CİNSEL TACİZİN "HARİTASI" ÇIKARILDI KAHİRE (A.A)- 11.11.2010 - Mısır Kadın Hakları Merkezi, cinsel tacize uğrayan kadınların gönderdikleri SMS mesajları ve e-postaları değerlendirerek, başkent Kahire'nin cinsel taciz haritasını çıkardı. Mısır Kadın Hakları Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, internet üzerinden http//harassmap.org adresinden yayımlanan harita, şimdilik Kahire'de kadınlara yönelik cinsel tacizleri duyuruyor. Cinsel taciz haritasında taciz şekli, zamanı ve yeri ayrıntılı olarak yer alıyor. Taciz raporları da bu haritada aylık olarak gösteriliyor. Merkezin ilerde kendilerine yapılacak ihbarların sayısı ve çeşidine göre, ülkenin tüm bölgelerini içine alacak bir taciz haritası çıkarmayı planladığı belirtiliyor. Mısır Araştırma ve İstatistik Merkezinin Temmuz 2008 verilerine göre, Mısırlı kadınların yüzde 86'sı, ülkedeki yabancı kadınların da yüzde 98'i cinsel tacize uğruyor. Tacize uğrayan kadınlardan sadece yüzde 2'si polise başvuruyor. Mısır'daki kadın hakları örgütleri, kadınları tacizden koruyacak yeni bir yasa yapılmasını istiyor.