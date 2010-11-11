T24 LogoT24 Logo
Dünya

MISIR'DA CİNSEL TACİZİN "HARİTASI" ÇIKARILDI KAHİRE (A.A)

11 Kasım 2010 14:08

-MISIR'DA CİNSEL TACİZİN "HARİTASI" ÇIKARILDI KAHİRE (A.A)- 11.11.2010 - Mısır Kadın Hakları Merkezi, cinsel tacize uğrayan kadınların gönderdikleri SMS mesajları ve e-postaları değerlendirerek, başkent Kahire'nin cinsel taciz haritasını çıkardı. Mısır Kadın Hakları Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, internet üzerinden http//harassmap.org adresinden yayımlanan harita, şimdilik Kahire'de kadınlara yönelik cinsel tacizleri duyuruyor.  Cinsel taciz haritasında taciz şekli, zamanı ve yeri ayrıntılı olarak yer alıyor. Taciz raporları da bu haritada aylık olarak gösteriliyor. Merkezin ilerde kendilerine yapılacak ihbarların sayısı ve çeşidine göre, ülkenin tüm bölgelerini içine alacak bir taciz haritası çıkarmayı planladığı belirtiliyor. Mısır Araştırma ve İstatistik Merkezinin Temmuz 2008 verilerine göre, Mısırlı kadınların yüzde 86'sı, ülkedeki yabancı kadınların da yüzde 98'i cinsel tacize uğruyor. Tacize uğrayan kadınlardan sadece yüzde 2'si polise başvuruyor. Mısır'daki kadın hakları örgütleri, kadınları tacizden koruyacak yeni bir yasa yapılmasını istiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24