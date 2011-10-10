-Mısır'da çatışmalar İskenderiye'ye sıçradı KAHİRE (A.A) - 10.10.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Hristiyan protestocular ile güvenlik güçlerinin ve "Baltacı" tabir edilen suç gruplarının çatışması, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'ye sıçradı. Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masry El Yovm Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, görgü tanıkları, İskenderiye kentinin Sidi Caber Caddesi'nde Kahire'deki olayları protesto eden Hristiyanlar'a suçlu gruplarının saldırdığını ileri sürdüler. Gazete, Kahire'deki çatışmaların sadece Tahrir ve Abdul Manem Riyad meydanlarından ibaret olmadığını, Ramses Meydanı'nda bulunan Kıpti Hastanesi'ne suç grupları üyesi yüzlerce kişinin saldırdığını, Kahire merkezde bulunan Hristiyan bir iş adamına ait dükkanın da saldırıya uğradığını ileri sürdü.