Mısır’da cami saldırısında ölü sayısı 200’e yükseldi

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Kahire, 24 Kasım, (DHA)- Mısır\'ın Kuzey Sinai bölgesinde, Ariş kentinde bir camiye bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 200 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Mısır’da Cuma namazı sırasında Ariş kentine bağlı Abed kasabasında camiiye bombalı saldırı düzenlendi. 4x4 ciplerin içindeki maskeli bir saldırganlar tarafından camiye ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastaneler kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Halid Mücahid, saldırıda militanların bomba attığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Görgü tanıklarına göre ambulansların gelişi sırasında da araçlara ateş edildiği görüldü. Mısır\'da üç gün yas ilan edildi.

Görüntü Dökümü:

Cami içinden görüntü

Cami dışından görüntü

kaçan insanlar cami içindeki panik