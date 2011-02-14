Mısır'da bu sefer de orduyla halk karşı karşıya

T24 - Mısır'da iktidarı devralan ordu, protestoların merkezi Tahrir Meydanı'na girdi. Askerler, yönetimin sivillere bırakılması için hızlı hareket edilmesini isteyen göstericilerle karşı karşıya kaldı.

Aynı zamanda, ordunun çadırları kaldırma girişimiyle birlikte Kahire'nin birçok semtinden muhaliflerin Tahrir Meydanı'na hareket etmeye başladı.



El Cezire televizyonun haberine göre, Tahrir'de yaşanan gelişmeleri televizyonlardan öğrenen çok sayıda gösterici meydana doğru hareket etti.



Askerler meydana doğru hareket ederken, "barış içinde" diye bağıran göstericilerden birkaçının sıra halindeki askerlere direndiğini ifade eden görgü tanıkları, göstericilerle askerler arasında yer yer itiş kakışlar yaşandığını kaydetti.



‘Bizi meydanlardan çıkarmayın'

Askerler ilerlerken bir göstericinin megafonla, "Ordu Mısır'ın belkemiğidir. Bizi meydandan çıkarmak onlar için bir çözüm değildir. Bizim taleplerimize karşılık vermek zorundalar” diye konuşma yaptığı görüldü. Basına açıklamada bulunan bazı göstericiler de bazı liderlerinin askerler tarafından götürüldüğünü söyledi.



Bununla birlikte dış dünyanın da Mısır'daki değişim süreciyle ilgili değerlendirmeleri devam ediyor.



Enformasyon bakanı istifa etti

Mısır Enformasyon Bakanı Anas el Fekki'nin istifa ettiği bildirildi.



Mısır Devlet televizyonundan dün akşam yapılan açıklamada, El Fekki'nin istifasının kabul edildiği belirtildi.



Haberde, El Fekki'nin istifasını ne zaman sunduğu ya da gerekçesi ise belirtilmedi.



Mısır'ın resmi ajansı Mena, eski başbakan Ahmed Nazif ile El Fekki'nin ülkeden ayrılmasının yasaklandığını duyurmuştu.



Bakanlar kurulu görevini sürdürecek

Mısır'da istifa eden Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek tarafından oluşturulan bakanlar kurulunun, ülkedeki geçiş süreci boyunca görevinin başında kalacağı bildirildi.



Basına açıklamada bulunan Mısır kabine sözcüsü, bakanlar kurulunun, ülkede yaşanan siyasi değişim sürecini denetlemek amacıyla görevinin başında kalacağını ve kabinede büyük bir değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi.



“Oluşturulan hükümet kalıbı, geçiş süreci tamamlanana kadar, birkaç ay görevini sürdürecek ve ondan sonra yeni hükümet, demokratik prensipler çerçevesinde atanacak” diye konuşan sözcü, bu süre içinde bazı görevlerin el değiştirebileceğini sözlerine ekledi.



Tantavi temaslarda bulunuyor

Mısır Savunma Bakanı Hüseyin Tantavi'nin, polis gücünün acilen yeniden düzenlenmesi konusunu görüşmek üzere İçişleri Bakanı ile bir araya geldiği belirtildi.



Medyada yer alan haberlerde, Hüseyin Tantavi'nin ayrıca Anayasa Mahkemesi başkanı, başbakan ve adalet bakanı ile de görüştüğü kaydedildi.



Obama ordunun taahhütlerinden memnun

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Mısır ordusunun, demokratik sivil yönetime geçiş, uluslararası yükümlülükleri yerine getirme ve en önemlisi İsrail ile barış anlaşmasına sadık kalacağına ilişkin taahhütlerini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın Mısır'daki durumu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Ürdün Kralı Abdullah ile görüştüğü kaydedildi.



Açıklamada, Obama'nın liderlere ABD'nin Mısır halkının talep ettiği her tür desteği temin edeceğini söylediği ifade edildi.



Açıklamada, Obama, ülkesinin ayrıca, “finansal destek sağlamak için uluslararası ortaklarla çalışılması da dahil olmak üzere, Mısır'da demokrasiye güvenilir ve sistemli bir geçiş gayretlerinde Mısır halkı tarafından talep edilen ve gerekli olan desteği sağlamaya yönelik taahhüdüne” vurgu yaptı.



Mübarek'in oğulları tartıştı

Bu arada, istifa eden Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in oğulları Cemal ile Ala'nın, aralarında kavgaya varacak şekilde tartıştıkları belirtildi.



Mısır'da yayımlanan İhbar El Youm gazetesinin cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, Mübarek'in küçük oğlu Ala, babasının istifasına giden süreçteki gelişmelere Cemal Mübarek'in sebep olduğunu ileri sürerek ağabeyi ile tartıştı.



Ala ve Cemal Mübarek'in tartışmasının oldukça sert olduğunu ileri süren gazete, ayrıntılara ilişkin bilgi vermedi.



Sözcü, “Hükümetin ana görevi güvenlik ve düzeni yeniden tesis etmek, ayrıca ekonomik süreci başlatmak, gün be gün yaşanan gelişmelere dikkat etmektir” dedi.