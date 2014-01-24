Kahire'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 51 yaralı



Mübarek rejimini deviren halk ayaklanmasının 3. yıldönümünden bir gün önce başkent Kahire'de Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen çok sayıda kişi ordu lehine, İhvan aleyhine sloganlar attı.

Mısır’ın başkenti Kahire'de Emniyet Müdürlüğü binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü, 51 kişi de yaralandı.

Şiddetli patlama tüm kentte hissedilirken, kent merkezinde yoğun bir duman tabakası oluştu. BBC, patlamanın ardından silah seslerinin de duyulduğunu aktardı.

Saldırının, 2011'de Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'i deviren ayaklanmanın yıldönümünün bir gün önce düzenlenmiş olmasına dikkat çekilirken, olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Bu arada patlamanın olduğu bölgeye gelen çok sayıda kişinin ordu ve polis lehine, Müslüman Kardeşler örgütü aleyhine sloganlar attığı belirtildi.

Mısırlı güvenlik yetkilileri, Emniyet binasının önünde bubi tuzaklı bir aracın infilak ettiğini söyledi. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Kahire Emniyet Müdürlüğü'nü hedef alan saldırıda 4 kişinin öldüğü, 51 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, yaralılar için kan bağışı çağrısında bulunuldu.

Devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde binada ağır hasar oluştuğu görülüyor. Bir güvenlik kaynağı, saldırıda en az 1 ton patlayıcı kullanıldığını dile getirdi.

Mısır'da Mübarek rejimini deviren halk ayaklanmasının 25 Ocak’taki yıldönümü dolayısıyla ülkede güvenlik güçleri teyakkuza geçirilmişti.

3 Temmuz’da General Abdülfettah Sisi’nin yönettiği Mısır ordusunun bir askeri darbeyle iktidardan indirdiği ve daha sonra mahkemeler tarafından ‘terör örgütü’ ilan edilerek yasaklanan Müslüman Kardeşler Hareketi (İhvan) ise bugün ülke genelinde Cuma namazının ardından protesto gösterileri planlıyordu.