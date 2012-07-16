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Dünya

Mısır'da bina çöktü: 10 ölü

İskenderiye’de 2008 yılında bir binanın çökmesi sırasında 12 kişi ölmüştü. 2007’de de benzer bir olayda 33 kişi can vermişti

16 Temmuz 2012 18:31

Mısır’ın İskenderiye şehrinde yeni inşa edilen 11 katlı bir binanın çökmesinde en az 10 kişinin öldüğü yetkililerce doğrulandı.

Sağlık bakanlığı arama kurtarma ekiplerinin 5 kişiyi kurtardığını ama enkaz altında 10 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Bina yıkıldığı sırada etrafındaki üç binanın da yıkılmasına yol açtı. İnşaat yönetmeliklerinin çoğu kez uygulanmadığı Mısır’da binaların çökmesi sık karşılaşılan bir olay.

Mahalle sakinleri, binanın inşaat kalitesinin düşük olduğunu belirtiyor. Associated Press haber ajansına açıklama yapan Muhammed Ahmet, “Bu binanın temeli bu kadar çok katı kaldırabilecek durumda değildi. Binadan çatırdama sesleri geliyordu. Bir anda çöküverdi” dedi. (BBC Türkçe)

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