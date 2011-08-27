T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır’da bikiniye Türk ayarı

Yeni hazırlanacak anayasasında kendisine Türkiye'yi örnek alan Mısır'da şimdi de bikiniye Türkiye ayarı getiriliyor

27 Ağustos 2011 03:00



T24 - Mısır’da 31 yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinin ardından, yeni hazırlanacak anayasasında kendisine Türk anayasasını örnek alan ülkede şimdi de bikiniye Türkiye ayarı getiriliyor.




Milliyet'in haberine göre, Uluslararası Turizm Otoritesi, Müslüman Kardeşler’in yaptığı turistlerin Mısır ziyaretleri sırasındaki davranışlarına “ülkenin değerleri” çerçevesinde kısıtlama getirilmesi önerisini, “Türkiye de Müslüman bir ülke ama böyle uygulamaları yok. Bu sayede yılda 28 milyon turist çekiyor” yanıtı ile cevapladı.


Müslüman Kardeşler Özgürlük ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Saad el Katatni, turizim sektörü temsilcilerine yaptığı bir konuşmada, “Plaj turizmi, toplumumuzun değer ve normlarına uymalıdır. Mısır’ı ziyaret eden turistlere bazı düzenlemeler getirilmelidir” diye konuştu. Katatni daha sonra öngördükleri düzenlemelerden birinin de bikini ve mayo giyimine kısıtlamalar getirilmesi olduğunu açıkladı.


Acenteler karşı çıktı


Mısır’daki turizm acenteleri bu öneriye karşı çıkarken, Uluslararası Turizm Otoritesi Sami Mahmud, hiçbir ülkenin bu şartlar altında Mısır’a turizmi teşvik etmeyeceğini belirterek, “Türkiye’nin muhafazakar partisi böyle yapmıyor ve Türkiye her yıl 28 milyon turist ağırlıyor. Malezya da öyle. O da yılda 25 milyon turist ağırlıyor. Plaj turizmi, Mısır’a gelen turistlerin yüzde 80’ini oluşturuyor. Arap turistlerin yüzde 95’i de alkol içiyor” dedi.


Ayrıca seyahat acentaları bu tür bir kısıtlamanın Mısır ekonomisine 12.5 milyar dolara mal olacağını söylediler.


Mübarek’in devrilmesinin ardından demokrasiye geçiş sürecinin başladığı Mısır sık sık Türkiye’yi örnek aldığı uygulamaları ile gündeme geliyor. Ülkede ekim ayında düzenlenecek seçimler öncesinde yeni anayasa çalışmaları başlamış ve Türkiye’nin 1982 anayasası Arapça’ya çevrilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24