Mısır’da bikiniye Türk ayarı

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Acenteler karşı çıktı



Milliyet'in haberine göre, Uluslararası Turizm Otoritesi, Müslüman Kardeşler’in yaptığı turistlerin Mısır ziyaretleri sırasındaki davranışlarına “ülkenin değerleri” çerçevesinde kısıtlama getirilmesi önerisini, “Türkiye de Müslüman bir ülke ama böyle uygulamaları yok. Bu sayede yılda 28 milyon turist çekiyor” yanıtı ile cevapladı.Müslüman Kardeşler Özgürlük ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Saad el Katatni, turizim sektörü temsilcilerine yaptığı bir konuşmada, “Plaj turizmi, toplumumuzun değer ve normlarına uymalıdır. Mısır’ı ziyaret eden turistlere bazı düzenlemeler getirilmelidir” diye konuştu. Katatni daha sonra öngördükleri düzenlemelerden birinin de bikini ve mayo giyimine kısıtlamalar getirilmesi olduğunu açıkladı.Mısır’daki turizm acenteleri bu öneriye karşı çıkarken, Uluslararası Turizm Otoritesi Sami Mahmud, hiçbir ülkenin bu şartlar altında Mısır’a turizmi teşvik etmeyeceğini belirterek, “Türkiye’nin muhafazakar partisi böyle yapmıyor ve Türkiye her yıl 28 milyon turist ağırlıyor. Malezya da öyle. O da yılda 25 milyon turist ağırlıyor. Plaj turizmi, Mısır’a gelen turistlerin yüzde 80’ini oluşturuyor. Arap turistlerin yüzde 95’i de alkol içiyor” dedi.Ayrıca seyahat acentaları bu tür bir kısıtlamanın Mısır ekonomisine 12.5 milyar dolara mal olacağını söylediler.Mübarek’in devrilmesinin ardından demokrasiye geçiş sürecinin başladığı Mısır sık sık Türkiye’yi örnek aldığı uygulamaları ile gündeme geliyor. Ülkede ekim ayında düzenlenecek seçimler öncesinde yeni anayasa çalışmaları başlamış ve Türkiye’nin 1982 anayasası Arapça’ya çevrilmişti.