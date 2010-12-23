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Dünya

MISIR'DA BEDEVİ

23 Aralık 2010 00:20

-MISIR'DA BEDEVİ-FİLİSTİNLİ ÇATIŞMASI  KAHİRE (A.A)-22.12.2010 - Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinin başkenti El Ariş ilinde Mısırlı Bedeviler ile El Fetih Hareketi'ne bağlı sürgün Filistinliler arasında çatışma yaşandığı bildirildi.  Mısır'da İngilizce yayımlanan yarı resmi "The Egyptian Gazette"nin internet sitesinde yer alan haberde, Salı günü bir Filistinli'nin Bedevi kızına tecavüz ettiği iddiası üzerine Bedeviler ile Filistinliler arasında çatışma çıktığı, çatışmada her iki tarafın da  ateşli silahlar kullandığı kaydedildi. Adı açıklanmayan bir güvenlik yetkilisine dayandırılarak verilen haberde, Mısır polisinin olaya müdahale ettiği ifade edilirken, çatışmada can kaybı veya yaralanan olup olmadığı belirtilmedi  Bedeviler ile çatışan Filistinliler'in, 2007 yılında Gazze şeridinde Hamas'ın iktidara gelmesinin ardından Mısır'a kaçan El Fetih üyesi ve Filistin Önleyici Güvenlik Kuvvetleri'ne bağlı 150 kişilik gruptan oldukları bildirildi.

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