Mısır'da batan mülteci teknesinde ölenlerin sayısı 108'e çıktı

Çarşamba günü Mısır'ın açıklarında alabora olduktan sonra batan teknede ölen mültecilerin sayısı 108'e çıktı. Kurtarma ekipleri 64 kişinin cesedine ulaştı. Yetkililer 163'e yakın mültecinin kurtarıldığını bildiriyor.

Reşid'in 12 kilometre açığında batan tekne, Mısır, Suriye, Sudan, Eritrea ve Somali'den gelen yaklaşık 600 mülteci taşıyordu.

Yetkililer 163'e yakın mülteciyi kurtardıklarını belirtti ancak tekneden kurtulan mülteciler yüzlerce kişinin boğularak öldüğünü söylediler.

BBC'ye konuşan mülteciler insan kaçakçılarından can yeleği istedikleri takdirde daha fazla para ödemeleri gerektiğini anlattılar.

Mısırlı yetkililer, 4 kişinin ölüme sebebiyet verme ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığını söylüyor.

Teknenin daha fazla mülteci almak için 5 gün boyunca deniz kıyısında beklediği ve 150 mültecinin daha tekneye bindirlmesiyle battığı tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği'nin sınır koruma kurumu Frontex giderek daha fazla sayıda mültecinin Mısır'dan çıkış yapmaya başladıklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler 2014'ten beri 10 binden fazla insanın Akdeniz'de öldüğünü söylüyor.