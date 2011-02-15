-MISIR'DA ASKERLER İKTİDARI 6 AY İÇİNDE DEVREDECEK KAHİRE (A.A) - 15.02.2011 - Mısır'da Yüksek Askeri Konsey, iktidarı, seçilmiş devlet başkanı dahil olmak üzere 6 ay içinde sivil yöneticilere devretmeyi umduğunu bildirdi. Resmi MENA ajansının haberinde, Yüksek Askeri Konsey'in açıklamasına yer verildi. Açıklamada, "Yüksek Askeri Konsey, iktidarı 6 ay içinde sivil yönetime ve halkın görüşlerini yansıtan özgür ve barışçıl biçimde seçilen bir devlet başkanına devretmeyi umuyor" ifadesi yer aldı. Konsey'in açıklamasında, Yüksek Askeri Konsey'in iktidar peşinde olmadığı da teyit edildi. -ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONUNA 10 GÜNLÜK SÜRE- Mısır Yüksek Askeri Konseyi, anayasa değişikliği komisyonunun çalışmasını 10 günde tamamlamasını öngören bir kararname yayımladı. Resmi haber ajansının duyurduğuna göre, Askeri Konsey başkanı Hüseyin Tantavi, anayasa değişikliği taslağını hazırlamakla görevlendirilen komisyonun başkanlığına emekli yargıç Tarık el Bişri'nin getirildiğini doğruladı. -TUTUKLULAR AÇLIK GREVİ BAŞLATTI- Irak'ın Musul kentinde bulunan Baduş cezaevindeki mahkum ve tutuklular açlık grevi başlattı. Mahkum ve tutukluların, iki yıl önce çıkan genel aftan yararlanma ve cezaevindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevine dün akşam başladıkları öğrenildi. Mahkumlardan Mahmud Salman Muhammed adlı şahıs, çektikleri sıkıntılara dikkati çekmek için bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. -MISIR ZAFER YÜRÜYÜŞÜNE HAZIRLANIYOR- Mısır'da olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları, Tahrir Meydanı'nda ölen kişileri simgeleyecek bir anıtın yapılmasını istiyor. Meydana koydukları bir stantta, olaylarda yaşamını yitirenlerin resimlerini güller ile birlikte sergileyen halk ile kayıp yakınları, alana bir anıt yapılması konusunda görüş birliği içinde. Olaylarda ölen 300 kişinin hatıralarının, meydana konulan geçici bir stant ile yaşatılamayacağını ifade eden Mısırlılar, yetkililer tarafından alana yapılacak bir anıtın, Mısır'da devrim için canını verenlerin isimlerini geleceğe taşıyacağını söylediler. Mısır'da muhalefet, Cuma günü başkent Kahire'de yapılacak zafer yürüyüşüne hazırlanıyor. Yürüyüş için hazırlıklar devam ederken, gönüllüler ve askeri birlikler, Tahrir Meydanı'nını çöplerden temizlemeye çalışıyor. Gösteriler sırasında tahrip edilen otobüs durakları ile metro istasyonunu boyayan gönüllüler, yakılan araçların bölgeden kaldırılmasında askerlere yardım ettiler. -MÜBAREK HASTANESİ'NİN ADI "TAHRİR" OLDU- Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastanelerden Hüsnü Mübarek hastanesinin adı, Kahire'deki protestoların yapıldığı ana meydanın adı ile değiştirilerek, "Tahrir" yapıldı. Bölgeyi kontrol eden Hamas hükümetinin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Yusuf El Müdellel, Mübarek çocuk hastanesinin adının, Mısır'daki devrimin onuruna Tahrir hastanesi olarak değiştirildiğini belirtti.