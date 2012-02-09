-Mısır'da asker 30 Haziran'da çekiliyor KAHİRE (A.A) - 09.02.2012 - Mısır geçici hükümetinin Başbakanı Kemal Genzuri, Yüksek Askeri Konseyin, görevini 30 Haziran 2012 tarihinde devredeceğini ve bundan önce bir devir işlemi olmayacağını söyledi. Genzuri, düzenlediği basın toplantısında, Mısır'daki geçiş döneminin de Yüksek Askeri Konseyin yetkilerini 30 Haziran'da devretmesi ile birlikte son bulacağını belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunun 10 Mart'ta başlayacağını hatırlatan Genzuri, aynı tarihlerde anayasa yapacak olan konseyinde tespit edileceğini kaydetti. ABD'nin mali ve askeri yardımı kesme tehdidine karşın Mısır'da izinsiz faaliyet gösterdikleri iddiası ile haklarında hukuki süreç başlatılan sivil toplum örgütleri ile ilgili mahkemenin devam edeceğini açıklayan Genzuri, sivil toplum örgütleri soruşturmasında, toplam 43 kişinin yargılandığını ve yargılanan kişilerin Mısır,ABD ve Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkelerin vatandaşları olduklarını anlattı.