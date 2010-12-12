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Dünya

MISIR'DA AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE 3 KİŞİ ÖLDÜ, 28 BİNA ÇÖKTÜ  KAHİRE (A.A)

12 Aralık 2010 20:52

-MISIR'DA AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE 3 KİŞİ ÖLDÜ, 28 BİNA ÇÖKTÜ  KAHİRE (A.A) - 12.12.2010 - Mısır'ın İskenderiye kentinde aşırı yağışlar sonucunda can kaybı sayısının 3'e yükseldiği, bazı binaların çöktüğü bildirildi. İskenderiye Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte 28 binanın tamamen veya kısmen çöktüğü, aşırı yağışların yol açtığı sellerin etkili olduğu ve artan su baskınları nedeniyle su tahliye işlemleri için ekiplerin gün boyunca çalıştıkları belirtildi. Bu arada, bir fabrika binasının çökmesi nedeniyle 1 kişinin öldüğü İskenderiye'de, Muntazah bölgesinde bir öğrencinin ağaç devrilmesinden, Rami semtindeyse yine bir kişinin bina çökmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Fabrika binasının enkazı altında bulunan yaklaşık 20 işçiyi kurtarma çalışmalarınınsa sürdüğü kaydedildi. Faciada 10 işçi de yaralanmıştı. Öte yandan, Mısır genelini etkisi altına alan kötü hava şartları ve kum fırtınaları yüzünden bazı bölgelerde deniz ve hava trafiğinin olumsuz etkilendiği bildirildi.  Resmi Nil televizyonunun haberine göre, Hurgada kentinden yapılan iç ve dış hat seferleri hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.  Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada ve Safaga limanlarından Suudi Arabistan ile Ürdün'e yapılan feribot seferlerinin iptal edildiği, olumsuz hava koşulları sebebiyle gemilerin bu limanlardan ayrılmasına izin verilmediği belirtildi. Mısırlı yetkililer, Hurgada kenti ile Zafarana bölgesini bağlayan karayolunun kum fırtınasından dolayı kapandığını ve görüş mesafesinin sıfıra düştüğünü açıkladılar. Kum fırtınaları yüzünden başkent Kahire ile İskenderiye'yi bağlayan otoyol ile normal karayolunda da görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü, bu nedenle bölgede çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği ifade edildi.

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