-Mısır'da 4 ölü, bin 500'den fazla yaralı KAHİRE (A.A) - 03.02.2012 - Mısır'ın Port Said kentinde iki gün önce bir futbol karşılaşmasından sonra çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybetmesi, binden fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar, ülke genelindeki şiddeti tırmandırdı. Başkent Kahire'de dün akşam saatlerinde başlayan çatışmalar devam ederken, Port Said ve Süveyş kentinden de çatışma haberleri geliyor. Mısır'da son iki günden beri polis ile çatışan göstericilerden üçü hayatını kaybetti, olaylarda bin 500'den fazla kişi yaralandı. Yarı resmi El Ahram Gazetesi, olaylarda bir göstericinin Kahire'de, ikisinin Süveyş kentinde hayatlarını kaybettiklerini duyurdu. Gösteriler sırasında bir askerin de orduya ait zırhlı aracın yanlışlıkla çarpması sonucu hayatını kaybettiği, böylece son iki günde çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının dörde yükseldiği Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son iki gündür süren çatışmalarda yaralanan bin 500'den fazla kişinin 138'inin ise polis olduğu öğrenildi. Çatışmalar halen Tahrir Meydanı yakınlarındaki Muhammed Mahmud Caddesi'nde devam ediyor. Ordu tarafından daha önce caddeye konulan ve göstericilerin İçişleri Bakanlığına gitmelerine engel olan taş bariyerler, göstericiler tarafından yıkıldı. Port Said kentinde ise göstericiler ile polis arasında çatışmalar çıktığı ve polisin göstericileri dağıtmak için zaman zaman göz yaşartıcı gaz kullandığı bildiriliyor. Tahrir Meydanı'nda gönüllü doktorluk yapanlar ise seyyar hastanelere getirilen bazı kişilerin plastik mermi ile gözlerinden vurulduklarını ileri sürdü. Dobara Kilisesi'nde gönüllü doktor olarak çalışan Eymen Ahmed ise 12 yaşında bir çocuğun gözünden gerçek mermi ile vurulduğunu öne sürdü.Mısır'da geçen yılın kasım ayında kabine önünde yapılan gösterilerde ''Göz avcısı'' olarak bilinen bir polis subayı, plastik mermi ile en az 5 göstericinin kör kalmasına sebep olmuştu. Mısır'da 2 gün önce Port Said kentinde çıkan olaylarda 76 kişi hayatını kaybetmişti. Mısır'ın 30 yıl aradan sonra demokratik seçim ile belirlenen ve Müslüman Kardeşler'in ağırlığını oluşturduğu Halk Meclisi, olaylardan İçişleri Bakanını sorumlu tuttu. Ülkenin en büyük siyasi grubu Müslüman Kardeşler, Port Said kentinde meydana gelen katliamın sorumlusu olarak eski rejimi gösterirken, asker ve polisin olaylar karşısında zayıf kaldığını savunuyor.