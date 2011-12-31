-Mısır'da "karikatür" gerginliği KAHİRE (A.A)-31.12.2011 - Mısır'ın güney kentlerinden Asyut'ta bir lise öğrencisinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Hz. Muhammed'i konu eden fotoğraf ve karikatürler yayımlaması bölgedeki Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında çatışmalara sebep oldu. Asyut'a bağlı El Adr köyünde yaşayan Cemal Mesut isimli öğrencinin kendi Facebook sayfasında Hz. Muhammed'e hakaret içeren resim ve karikatürler yayımlaması bölgede yaşayan Müslümanların tepkisine yol açtı. Cemal Mesut'un öğrenim gördüğü lise Müslüman halk tarafından ablukaya alınırken, güvenlik güçlerinin Mesut'u ifadesine başvurulmak üzere gözaltına aldığı bildirildi. Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Cemal Mesut'un yaşadığı El Adr köyünde Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında ateşli silahların da kullanıldığı çatışmalar yaşandı. El Adr köyünde Hristiyanlara ait en az 5 ev Müslümanlar tarafından kundaklanırken, olaylar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. Selefi Nur Partisi'nin ve Müslüman Kardeşler'in araya girmesi ile yatıştırılan çatışmalar bugün öğleden sonra tekrar başladı. Hristiyan köylerine ve Cemal Mesut'un evine tekrar saldırmak isteyen öfkeli kalabalığın güvenlik güçleri tarafından engellendiği ve bu nedenle bölge halkı ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı öğrenildi. Bölgede gerginliğin ve çatışmaların devam etmesi üzerine Mısır İçişleri Bakanlığı, El Ard köyüne çok sayıda takviye polis kuvveti, ambulans ve itfaiye aracı sevk etti.