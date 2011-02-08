-''MISIR'DA 297 KİŞİ ÖLDÜ'' KAHİRE/ BUDAPEŞTE (A.A) - 07.02.2011 - İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır'da 2 hafta önce başlayan hükümet karşıtı gösterilerde en az 297 kişinin öldüğünü bildirdi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının Kahire, İskenderiye ve Suveyş kentlerindeki birkaç hastaneden alınan raporlara dayandırılarak hesaplandığı kaydedildi. Mısır'da ölü sayısının artmasından endişe edilirken, Sağlık Bakanlığı kesin can kaybı rakamlarını açıklamıyor. Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'a karşı 25 Ocakta başlayan isyan, Mübarek yanlıları ve polis arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Bu arada, Macaristan'ın önemli günlük siyasi gazetelerinden Nepszabadsag'ın foto muhabiri Arpad Kurucz ile bir internet haber sitesinin muhabiri Sandor Jazsberenyi'nin, Mısır askerleri tarafından kısa süreli gözaltına alındığı bildirildi. Macaristan Haber Ajansı, iki gazetecinin Mısır'a giriş yapmak isterken Kahire havalimanında gözaltına alındığını, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını bildirdi. Gazeteciler, Mısır askerlerinin gözlerini bağladıklarını, fotoğraf makinelerindeki hafıza kartlarına el koyduklarını ve havalimanında bir uçağa konularak ülkeden çıkarıldıklarını anlattılar.