Mısır'da 2012-2013 liglerine süresiz ara verildi

Mısır'da federasyon yetkilileri, güvenlik izninin alınmadığını söyleyerek 2012-2013 futbol sezonunun süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Port Said kentindeki statta Şubat ayında meydana gelen olayda 74 kişi ölmüş, liglere ara verilmişti.

Stattaki olaylar ve ölümler rakip takım taraflarları arasında büyük gerginliğe neden oluyor.

Normal koşullarda 2012-2013 sezonunun Eylül ayında başlaması planlanıyordu ancak geçen ay bu karar da alınamadı.

Şubat ayındaki facia el-Masri takımı taraftarları sahaya inerek el-Ahli takımının futbolcuları ile taraftarlarına saldırmasıyla yaşanmıştı.

El-Ahli taraftarları polisin kasıtlı olarak duruma müdahale etmediğini söylüyor.

El-Ahli'nin Ultra olarak anılan taraftar grubu Hüsnü Mübarek'in devrilmesini beraberinde getiren sokak gösterilerine katılmıştı; takımın taraftarları stattaki olaylarda polisin duruma bunun için müdahale etmediğini iddia ediyor.

Stat faciasını izleyen dönemde bazı federasyon ve emniyet teşkilatı yöneticileri görevlerinden alındı ancak BBC'nin Kahire muhabiri Port Said trajedisindeki rolü nedeniyle hüküm giyenlerin olup olmadığının belli olmadığını söylüyor.

Federasyonun ligleri Eylül ayında başlatma kararı El-Ahli taraftarlarının tepkisini çekmiş, yüzlerce taraftar federasyon binasını basmış, Şubat ayında ölenler için adalet talep etmişti.

Liglerin başlamasıyla ilgili tablo tamamen belirsiz bir durumdayken El-Ahli takımı Afrika Futbol Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde mücadele ediyor.

Yarı finalin ikinci maçı Kahire'de Cumartesi günü seyircisiz oynanacak. El-Ahli'nin rakibi Nijerya'nın Sunshine Stars takımı.

El-Ahli, Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Mısırlı rakibi Zamalek ile Eylül ayındaki maçını da seyircisiz oynamıştı.