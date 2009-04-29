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Sağlık

Mısır, yüz binlerce domuzu itlaf etmeyi planlıyor

Kuş gribi salgınından ağır etkilenen Mısır, domuz gribinden de aynı şekilde etkilenmemek için yüz binlerce domuzu itlaf etmeyi düşünüyor.

29 Nisan 2009 03:00

Kuş gribi salgınından ağır etkilenen Mısır, domuz gribinden de aynı şekilde etkilenmemek için yüz binlerce domuzu itlaf etmeyi düşünüyor.

Bu önlemin H1N1 virüsünün muhtemelen Mısır'a yayılmasını engellemesi beklenmiyor, çünkü hastalık insandan insana geçiyor ve Mısır'daki domuzlarda virüse rastlanmadı.

Mısır hükümet sözcüsü Mecit Radi yaptığı açıklamada, "Domuzları itlaf mı edelim, yoksa domuz çiftliklerini başka yerlere mi taşıyalım sorusunu cevaplamamız gerekiyor. Şu anda, domuzları itlaf etme ve elbette sahiplerine tazminat verme görüşü ağır basıyor" dedi.

Sözcü, itlaf edilecek domuz sayısının 300-400 bin arasında olduğunu ve kararın birkaç gün içinde verileceğini söyledi.

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