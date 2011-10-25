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Dünya

Mısır: Türkiye'ye yardıma hazırız KAHİRE (A.A)

25 Ekim 2011 10:29

-Mısır: Türkiye'ye yardıma hazırız  KAHİRE (A.A) - 25.10.2011 - Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kemal Amr, Van'da yaşanan depremin ardından Türkiye'ye yardım için hazır olduklarını söyledi.  Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, Amr, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi yaparak Davutoğlu'na Mısır halkının ve hükümetinin taziye mesajını iletti.  Amr, deprem bölgesine yardım etmek için Mısır'ın hazır olduğunu ve Türk halkının acısını paylaştığını belirtti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise Mısırlı meslektaşına güzel ve anlamlı jest için teşekkür etti. 

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