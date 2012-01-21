-Mısır seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı KAHİRE (A.A) - 21.01.2012 - Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejiminin devrilmesinin ardından yapılan ilk özgür ve demokratik seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Hakimelerden oluşan Yüksek Seçim Komisyonunca düzenleneni basın toplantısında, seçimlerin resmi ve kesin sonuçları ilan edildi. Mısır Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Abdül Moaz İbrahim'in verdiği bilgiye göre, 508 sandalyeden oluşan Mısır Halk Meclisi için yapılan üç aşamalı seçimlerin sonucunda, Müslüman Kardeşler tarafından kurulan Hürriyet ve Adalet Partisi yüzde 47.18 oy oranı ile 235 milletvekili çıkardı. Selefi Nur Partisi ise yüzde 24.29 oy oranı ile 121 koltuk kazandı. Mısır'ın en eski partisi olan Liberal Vefd, yüzde 9'a yakın bir oy oranı alarak 38 milletvekilliği kazandı. Ünlü işadamı Necip Saviris'in önderliğindeki Hür Mısır Bloku ise toplam 34 milletvekilliği elde ederek parti sıralamasında dördüncü oldu. İlk 4 sıranın ardından gelen partiler yüzde 10'un altında aldıkları oy oranı ile az sayıda milletvekilliği çıkarabildi. Mısır Parlamentosunun 10 milletvekilliği ise cumhurbaşkanı kontenjanına ayrılmış durumda. Meclise seçimsiz girecek 10 ismi, cumhurbaşkanlığı adına iktidardaki Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi açıkladı. Seçimler sonucunda Müslüman Kardeşler'in Hürriyet ve Adalet Partisi ile Selefi Nur Partisi yüzde 70 oranında mecliste temsil hakkı kazanırken, liberal Vefd ile Hür Mısır Bloku yüzde toplam 16 oranında temsil edilecek. Müslüman Kardeşler'den ayrılanlar tarafından modern İslami parti anlayışı ile kurulan Vasat Partisi ise seçimlerden önceki iddiasının aksine yüzde 3 oranında kaldı. Seçimlere katılan 12 kadar küçük parti ise yüzde 11 oy oranını paylaştı. Seçim kanununa göre 508 sandalyeli Mısır Halk Meclisi'nde koltuklardan üçte biri kişisel ve bağımsız adaylar için ayrıldı. Mısır'daki siyasi partilerin hemen hemen tamamı kişisel ve bağımsız listesinden de aday göstererek meclisteki sandalye sayılarının daha fazla olmasını sağladı.