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Dünya

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

Mısır, 'güvenlik' gerekçesiyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı'nı yeniden kapattı

15 Ağustos 2013 15:39

Mısır yönetiminin "güvenlik" gerekçesiyle Refah Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Hükümeti Sınır Kapıları Müdürü Mahir Ebu Subhe, Mısır yönetiminin kendilerine "Sınırda özellikle Kuzey Sina bölgesinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın bir sonraki bildiriye kadar çift yönlü geçişlere kapatıldığı" şeklinde bilgi verildiğini söyledi. 
 
Mısır'da binlerce darbe karşıtının ölümü ve yaralanmasına yol açan müdahalenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildi, 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.

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