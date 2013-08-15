Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

Mısır yönetiminin "güvenlik" gerekçesiyle Refah Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Hükümeti Sınır Kapıları Müdürü Mahir Ebu Subhe, Mısır yönetiminin kendilerine "Sınırda özellikle Kuzey Sina bölgesinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın bir sonraki bildiriye kadar çift yönlü geçişlere kapatıldığı" şeklinde bilgi verildiğini söyledi.

Mısır'da binlerce darbe karşıtının ölümü ve yaralanmasına yol açan müdahalenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildi, 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.