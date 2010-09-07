-MISIR REFAH SINIR KAPISINI 3 GÜNLÜĞÜNE KAPATIYOR ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Mısır ile Gazze şeridi arasındaki Refah sınır kapısının, Mısır tarafından 3 günlüğüne geçişlere kapatılacağı bildirildi. Mısırlı bir yetkili, Refah sınır kapısının, 10 Eylülden itibaren 3 gün tüm geçişlere kapatılacağını açıkladı. İsrail'in Gazze şeridine insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskının ardından, 1 Haziranda Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in emriyle açılan Refah sınır kapısından bu güne kadar 75 bin 235 ten fazla karşılıklı geçiş yapıldığını belirten yetkili, sınır kapısının kapatılma gerekçesine ilişkin bilgi vermedi.