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Dünya

MISIR REFAH SINIR KAPISINI 3 GÜNLÜĞÜNE KAPATIYOR   ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 14:30

-MISIR REFAH SINIR KAPISINI 3 GÜNLÜĞÜNE KAPATIYOR   ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Mısır ile Gazze şeridi arasındaki Refah sınır kapısının, Mısır tarafından 3 günlüğüne geçişlere kapatılacağı bildirildi.  Mısırlı bir yetkili, Refah sınır kapısının, 10 Eylülden itibaren 3 gün tüm geçişlere kapatılacağını açıkladı.  İsrail'in Gazze şeridine insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskının ardından, 1 Haziranda Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in emriyle açılan Refah sınır kapısından bu güne kadar 75 bin 235 ten fazla karşılıklı geçiş yapıldığını belirten yetkili, sınır kapısının kapatılma gerekçesine ilişkin bilgi vermedi. 

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