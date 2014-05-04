Mısır Piramitleri'nin taşları 'ıslak kum'la mı taşındı?

Dünyanın "7 harikası" arasında yer alan Mısır piramitleri, yüzyıllar boyu hep ilgi odağı oldu. Dev kayaların nasıl olup da üst üste konulduğu, hangi teknolojiyle böylesi görkemli bir yapıtın ortaya çıkarıldığına ilişkin tartışma hiç bitmedi.

Devasa vinçlerden söz edenler de oldu, Antik Mısırlıların bugün bilinmeyen üstün bir teknolojiye sahip olduğunu savunan da. Hatta piramitlerin "uzaylılar tarafından yapıldığını" söyleyenler de...

Amsterdam Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, piramitlerin yapılışına ilişkin çok önemli bir bulgu ortaya koydu. Dev yapıların oluşumundaki en önemli etkenin "ıslak" çöl kumu olduğu düşünülüyor.

Hollanda'da yapılan araştırmaya göre, Eski Mısırlılar, piramitleri oluşturan taşları "ıslatılmış kum" üzerinde sürükleyerek inşa ettiler.

Laboratuvar deneyi

Amsterdam Üniversitesi ve Madde Üzerinde Temel Araştırma Vakfı'ndan (FOM) bir grup fizikçi, laboratuvar ortamında piramitlerin yapılışına ilişkin bir deney gerçekleştirdiler.

Kum dolu bir kova içine eski Mısırlılar'ın kullandığı "taş kızak" yerleştiren fizikçiler, sürtünme sonucu ortaya çıkan enerjiyi hesapladılar.

Kovadaki kuma, bir miktar su eklenince kumun içinde kılcal köprüler oluştuğu ve sürtünmenin daha azaldığı belirlendi. Kılcal tüneller nedeniyle taş kızakların kum üzerinde daha sorunsuz ve hızlı hareket ettiği anlaşıldı.

Yapılan deney sonunda, eski Mısırlılar'ın piramitlerin yapımında büyük olasılıkla bu yöntemi kullandıkları açıklandı. Fizikçilerin elde ettiği bulgulara göre, Mısırlılar piramitlerin yapıldığı inşaat alanının çevresindeki kumları ıslattılar. Piramitleri oluşturan taşları, ıslak kumlar üzerinde kızaklarla taşıdılar.

Kumlar ıslatıldığı için sürtünmenin en aza inmesi nedeniyle, taş kızakları sadece hafifçe itmek yeterli oldu. Kızakları çekmek için fazladan güce ihtiyaç kalmadı. Bu nedenle daha az sayıda işçi istihdam edilerek piramitlerin inşaatı tamamlandı.

Duvar çizimi

Madde Üzerinde Temel Araştırma Vakfı'na (FOM) göre Eski Mısırlılar da "ıslak kumların yararı" üzerine düşünmüştü.

FOM, bu görüşünü Deir el - Bersha'da bulunan Firavun Djehoetihotep'in mezarındaki duvar çizimlerine dayandırıyor. Mezar duvarındaki çizimlerde, piramitlerin kızakla taşınışı anlatılıyor. Duvar resminde kızağın önünde kumları ıslatan bir kişi bulunuyor.

Hollandalı bilim insanlarının yaptığı araştırmanın sonucu "Physical Review Letters"da yayımlandı.

Hollandalı fizikçilere göre, araştırmanın sonuçları piramitlerin yapımına olduğu kadar bugünün uygulamaları için de ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.

"Granül" haldeki kumun özelliklerinin tam olarak anlaşılamadığını vurgulayan araştırmacılara göre; granül maddelerin taşıma, işleme ve optimize etme gibi alanlarda kullanımı ile önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilecek.

BBCTürkçe