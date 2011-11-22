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Dünya

Mısır ordusundan siyasileri acil davet KAHİRE (A.A)

22 Kasım 2011 01:56

-Mısır ordusundan siyasileri acil davet KAHİRE (A.A) - 21.11.2011 - Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in şubatta düşmesinden bu yana iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey, ülkede süren kanlı çatışmaların üçüncü gününde, siyasi güçleri acil toplantıya çağırdı. Yüksek Askeri Konsey'den yapılan açıklamada, tüm siyasi ve ulusal güçlerin mevcut krizi ağırlaştıran nedenleri görüşmek ve ulusal barışı muhafaza etmek amacıyla mümkün olan en kısa sürede bu krizden çıkmanın yollarını değerlendirmek üzere diyaloğa çağrıldığı belirtildi. Konsey, ayrıca siyasi ve ulusal güçlerin tümü ile her vatandaşı sükuneti sağlamaya ve demokratik bir rejimi kurmayı hedefleyen bir siyasi süreç boyunca istikrar ortamı yaratmaya davet etti.  

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