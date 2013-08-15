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Dünya

Mısır ordusu sokağa çıkma yasağı ihlaline karşı uyardı

Mısır Silahlı Kuvvetleri: Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği saatlerde insanların ve araçların hareketi tamamen duracak, Silahlı Kuvvetler ya da polis tarrafından verilen tüm talimatlar yerine getirilecek. Yasağı ihlal edenlere, sert hukuki işlemler uyg

15 Ağustos 2013 01:48

Mısır ordusu, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağına ihlal edenlere karşı "sert" hukuki işlemler uygulanacağını açıkladı.

Mısır Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Ahmed Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, tüm vatandaşlara sokağa çıkma yasağına ve yasağın beraberindeki uygulamalara uymaya çağırıyor. Yasağı ihlal edenlere karşı sert hukuki işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
   
Muhammed, açıklamasında "Sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasağın ilan edildiği bölgelerde söz konusu saatlerde insanların ve araçların hareketi tamamen duracak, Silahlı Kuvvetler ya da polis tarrafından verilen tüm talimatlar yerine getirilecek. Tüm vatandaşlara, ülkeyi koruması ve istikrarın sağlanması için Silahlı Kuvvetlere ve polislere görevinde yardımcı olma çağrısı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.
     
Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Başbakan Basın Danışmanı Şerif Şevki, yaptığı açıklamada, 1 ay boyunca her gün yerel saatle 19.00 ila 06.00 arasında "Kahire, Giza, İskenderiye'nin kuzeyinde, Feyyum, Beni Suveyf, Minya, Asyut, Kına, Sohac'ın güneyinde, Kuzey Sina, Güney Sina, Süveyş, İsmailiyye ve Buhayra" kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini hatırlattı.

 

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