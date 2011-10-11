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Dünya

Mısır ordusu ilk kez İsrail sınırına yakınlaştı  KAHİRE (A.A)

11 Ekim 2011 03:34

-Mısır ordusu ilk kez İsrail sınırına yakınlaştı  KAHİRE (A.A) - 11.10.2011 - Mısır ordusunun İsrail ile Mısır arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Anlaşması'ndan bu yana, ilk defa İsrail sınırının 10 kilometre batısına bir tabur asker yerleştirdiği bildirildi.  Mısır'da yayımlanan bağımsız El Düstur Gazetesi'nin haberine göre, Mısır ordusuna bağlı bir tabur asker, Mısır İsrail sınırında bulunan Taba kenti yakınlarına yerleştirildi.  İsrail sınırına 10 kilometre uzaklığa yerleştirilen askerlerin, Sina'nın bazı kentlerine daha önceden konuşlandırılan askeri birlikler ile birlikte terörle mücadele operasyonları yapacakları kaydedildi. Mısır askerlerinin Taba yakınlarında yerleştiği bölgenin, 1979 yılından bu yana Mısır ordusunun İsrail sınırına en fazla yaklaştığı mesafe olarak kabul edildiği belirtildi.  Camp David Anlaşması'na göre, Mısır İsrail sınırında bulunan Sina Yarımadası'nın, askerden arındırılmış olması gerekiyor.  Mübarek rejiminin halk ayaklanması sonucunda yıkılmasının ardından terör grupları Sina'daki otorite boşluğunu fırsat bilerek bölgeye yerleşmek istemişlerdi.  İsrail'in izni ile bölgedeki Ariş ve Refah kenti çevresinde konumlandırılan Mısır ordusuna bağlı 1000 asker ve polis terör gruplarına karşın halen "Kartal" isimli bir operasyon yürütüyor.  İsrailli yetkililer, Sina Yarımadası'nda otorite boşluğu bulunduğunu ve bazı örgütlerin İsrail'e saldırı için bölgeyi kullandığını iddia ediyorlar.  Vatandaşlarını Sina Yarımadası'na gitmemeleri konusunda uyaran İsrail, daha önce bölgeye gidenlerin bir an önce Sina'dan ayrılmaları yönünde uyarıda bulundu.  İsrailli yetkililer bölgeden İsrail'e saldırı düzenleneceğine ilişkin çok sayıda ihbar aldıklarını savunuyorlar. 

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