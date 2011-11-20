-Mısır Ordusu 2012 yılı sonlanmadan kışlasına dönecek KAHİRE (A.A) - 20.11.2011 - Mısır'ın birçok kentinde, ülkede iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey'in yönetimi sivillere devretmesi isteğiyle başlatılan gösterilerde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Başkent Kahire'nin ünlü Tahrir Meydanı'nda polis ile göstericiler arasında çatışmalar sürerken, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'de göstericilerin birçok karakolun çevresini kuşattığı öğrenildi. İskenderiye kentinde bir grup gösterici ise bir askeri üssün önünde protesto gösterisi düzenliyor. Katar'ın El Cezire televizyonu, Suveyş kentinde bazı binaların yağmalandığını ileri sürdü. Olaylarla ilgili Mısır'dan yayın yapan özel El Hayat televizyonuna açıklamalarda bulunan Mısır Yüksek Askeri Konsey Üyesi General Muhsin El Fengeri, ülkedeki geçiş döneminin normal olarak tamamlanması halinde, ordunun 2012 yılı sona ermeden kışlasına döneceğini ifade etti. Fengeri, cuma günü yapılan gösterilerde taleplerin seslendirildiğini belirterek, bugün gösteri yapan protestocuların Mısır halkını temsil etmediklerini savundu.