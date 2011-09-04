-Mısır Mübarek'in mal varlıklarını geri istiyor KAHİRE (A.A) - 04.09.2011 - Mısır'da 25 Ocak tarihinde başlayan halk ayaklanması sonucunda yetkilerini orduya bırakarak istifa eden Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in İngiltere ve İsviçre'deki mal varlıklarının Mısır'a iade edilebilmesi için Mübarek'in yargılanma sürecinin sonucunun beklendiği bildirildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi, Mübarek'in İsviçre'deki bloke edilen mal varlığının Mısır'a iadesinde hukuki sorunlar bulunduğunu ileri sürdü. Mısırlı yetkililer, yasa dışı yollarla İsviçre'deki bankalara yatırılan paraların tekrar iadesinin mümkün olduğu görüşünü savunurken, İsviçre, dondurulan mal varlıklarının iadesi konusunda yapılacak kanuni işlemlerde bir eksiklik veya hata olması durumunda, parasına el konulan kişilerin İsviçre mahkemelerinde temyiz davası açarak iadeyi durdurabilecekleri uyarısında bulundu. Bağımsız Masri El Yovm Gazetesi, Mısır'ın, Mübarek'in İsviçre'de dondurulan mal varlığını geri alabilmek için bu ülkeye çok sayıda belge göndermesine rağmen, İsviçre'nin söz konusu belgeleri, eski rejiminin suçlarına ve dondurulan mal varlıklarının iadesine ilişkin delil kabul etmediğini öne sürdü. İsviçre, Kahire'ye bir uzman ekip göndererek iade ve hukuki prosedürlerin işleyişi konusunda Mısır'ı bilgilendirmeyi hedefliyor. İsviçre'nin Kahire Büyükelçiliği ise Mübarek'in mal varlığının Mısır'a iadesi için Mübarek ve eski rejim üyeleri hakkında yolsuzluk suçlaması ile açılan davanın sonucuna göre iadenin geleceğinin belli olacağını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kemal Amr, Mübarek'in İngiltere'de dondurulan mal varlığının Mısır'a verilmesi için İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika işlerinden sorumlu Bakanı Alistair Burt ile görüştü. Burt, Avrupa'da Mısır halkına ait başka para ve mal varlıkları bulunduğunu ifade ederek, Mübarek ve onun rejimine bağlı kişilerin dondurulan mal varlıklarının, Mısır'a iade edilmesinin, para sahiplerinin adil bir şekilde yargılanarak haklarında kesin hüküm verilmiş olmasına bağlı olduğunu vurguladı. Burt, Mübarek'in İngiltere'deki dondurulmuş mal varlığına ilişkin Mısır ile işbirliği içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi. Yovm El Seba Gazetesi'ne göre, Mübarek ve ailesinin yurt dışında en az 40 milyar dolar parası bulunuyor. Libya Cumhurbaşkanı Muammer Kaddafi'nin Avrupa ülkelerinde dondurulan mal varlığının, muhaliflerin başkent Trablus'u ele geçirmelerinin ardından Libya'ya geri verileceği yönündeki açıklamalar Mısır'ı umutlandırmıştı. Amerikan ''Wall Street Journal'' gazetesi, Libya'nın dondurulan mal varlıklarını geri alma sürecinin, Mısır'ın geri alma sürecinden daha kolay olduğunu savunarak, Mübarek'in parasının miktarının ne kadar olduğu ve nerelere nasıl yatırıldığının bilinmemesi ile Mübarek'in yolsuzluklarına dair belgelerin, ilgili hükümetlere sunumunun yıllarca sürecek olmasının Mısır açısından sorun teşkil ettiğini iddia etti. Gazete, Kaddafi'nin yurt dışındaki mal varlığının dondurulmasının BM kararı gereğince gerçekleştiğini hatırlatarak, bu nedenle Libya'nın dondurulan mal varlıklarını Mısır'a göre daha kolay geri döndürebileceği iddiasında bulundu. Mübarek'e karşı muhalifler tarafından 25 Ocak tarihinde başlatılan halk ayaklanmasının ardından İsviçre, 11 Şubat tarihinde Mübarek'e ait mal varlığını dondurmuştu. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ise 21 Mart tarihinde Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Mısırlı 18 eski hükümet üyesine ait mal varlıklarını dondurduklarını