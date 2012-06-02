Mısır mahkemesi Mübarek hakkındaki kararını açıklayacak

Mısır'da halk ayaklanması sonucunda görevini orduya devrederek istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal, eski İçişleri Bakanı Habib El Adli ile altı polis şefinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıklayacak.

Mübarek, ülkede 25 Ocak 2011 tarihinde başlayan halk ayaklanması sırasında güvenlik kuvvetlerine göstericilere müdahale edilmesi talimatı vermek, rüşvet, yolsuzluk, kamu mallarını çıkar için kullanmak ve kamuyu zarara uğratmak suçlarından, oğulları ve eski İçişleri Bakanı ile birlikte yargılanıyor.

Görevini bıraktıktan sonra bir süre Şarm El Şeyh'te tedavi gören Mübarek, halkın yoğun gösterilerinden dolayı göz hapsine alınmış ve tedavisine bir süre Şarm El Şeyh'te devam edildikten sonra Kahire'ye nakledilmişti.

Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal ise başkent Kahire'de bulunan ünlü Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunuyorlar.

Mübarek ve oğulları ile ilgili mahkeme süreci 2011 yılının Ağustos ayında başladı. Kahire Ağır Ceza Mahkemesi bu süre içerisinde iddianamede yer alan suçlamaları aydınlatmaya çalıştı.



Savcı idam istedi



İddianameyi hazırlayan savcı, eski cumhurbaşkanı için idam cezası talep etti. Mübarek geçen Ağustos ayında başlayan ilk duruşmasında Mısır kanunlarına göre demir kafes içinde beyaz elbise ile katılmıştı.

Duruşmaların tamamına tedavi gördüğü hastaneden helikopter ile getirilen Mübarek, suçlamalarınhiç birini kabul etmedi.

Mübarek'e yöneltilen en ağır suçlama, 800 kadar göstericinin hayatını kaybettiği protestolar sırasında, güvenlik kuvvetlerine müdahale talimatı vermek olarak gösteriliyor.

İktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey'in Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, tanık sıfatı ile verdiği ifade de Mübarek'in böyle bir talimat vermediğini söylemişti.

Geçen Ocak ayında yapılan duruşmada savcılığın idam cezası istemesinin ardından mahkeme çıkışında görevli subaylar ile tartışan Mübarek'in hıçkırarak ağladığı iddia edildi.

Mahkeme tutanaklarına giren bir başka iddia ise Mübarek'in halk ayaklanması esnasında helikopter ile Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericileri havadan seyretmesi oldu.



Temyiz hakkı



Mahkemenin Mübarek hakkında vereceği karar başta Mısır olmak üzere dünyanın her yerinde merakla bekleniyor.

Olaylarda yakınlarını kaybedenler, mahkemenin, Mübarek'e idam cezası vermemesi halinde tekrar devrim yapacaklarını söylerken, Mısır gazetelerinin gece baskıları "Mübarek için tarihi karar günü" başlığı ile çıktı.

Kahire Ağır Ceza Mahkemesi'nin Mübarek ve oğulları için vereceği karara Mübarek ailesinin itiraz ve temyiz etme hakları bulunuyor.