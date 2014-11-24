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Dünya
Deutsche Welle

Mısır lideri Sisi Avrupa turuna çıkıyor

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, Fransa ve İtalya'yı kapsayan 4 günlük Avrupa gezisine bugün başlıyor.

24 Kasım 2014 11:05


Mısır Devlet Başkanı El Sisi, gezisinin ilk durağı Vatikan'da Papa Franciscus tarafından kabul edilecek. Daha sonra İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile bir görüşme öngörülüyor.

Abdülfettah El Sisi, İtalya'nın ardından geçeceği Fransa'da Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşecek.

El Sisi, 3 Temmuz 2013 tarihinde Muhammed Mursi'yi deviren silahlı kuvvetlerin genelkurmay başkanlığını yapıyordu.

Müslüman Kardeşler'in direnişini sert önlemlerle bastıran El Sisi, olaylar sırasında bin 400'den fazla kişinin ölümü nedeniyle uluslararası toplumda eleştirilere uğramıştı.

Abdülfettah El Sisi, mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçiminden yüzde 90 oranında açık arayla galip çıkmıştı.

El Sisi liderliğindeki Mısır hükümeti geçen yılın aralık ayında Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan etmiş ve birçok ülke Kahire'nin çizgisine katılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri bu ay içinde IŞİD ve El Kaide ile birlikte Müslüman Kardeşler’i de terör örgütleri listesine almıştı.

El Sisi yönetimini eleştiren ülkelerin başında gelen Katar da artan baskı karşısında, eylül ayında Mısırlı Müslüman Kardeşler örgütünün lider kadrosunu sınır dışı etme kararı almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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