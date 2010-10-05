-MISIR KUZEY IRAK'TA KONSOLOSLUK AÇIYOR KAHİRE (A.A) - 04.10.2010 - Mısır'ın, Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim ile diplomatik ilişki kurmak istediği, bu kapsamda da Erbil kentine konsolosluk açmayı planladığı bildirildi. "İhbar El Irak" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Kasım başkanlığında Kuzey Irak'a giden Mısır heyeti, Erbil kentinde Kuzey Irak bölgesel yönetimi Başbakanı Barham Salih ile bir araya geldi. Görüşmelerde Erbil kentine açılacak Mısır konsolosluğu, karşılıklı ticaret ve uçak seferleri konularının ele alındığı belirtildi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Kuzey Irak bölgesel yönetimi Başbakanı Barham Salih, Mısır'ın, Kuzey Irak'ta konsolosluk açma fikrini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.