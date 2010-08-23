T24 LogoT24 Logo
Dünya

MISIR KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI KAHİRE (A.A)

23 Ağustos 2010 23:28

-MISIR KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI KAHİRE (A.A) - 23.08.2010 - Mısır Kültür Bakanı Yardımcısı Muhsin Şaalan, 20. yüzyıl sanatını ciddi şekilde etkileyen ünlü ressam Van Gogh'un ''Gelincikler'' adlı tablosunun çalınmasının ardından gözaltına alındı. Mısır'ın Ortadoğu haber ajansında yer alan habere göre, Başsavcı Abdülmecid Mahmud, görevde ihmal suçlamasıyla Şalan'ın yanı sıra dört güvenlik görevlisinin dört gün gözaltında tutulacağını söyledi. Mısır'da tablonun çalındığı müzedeki alarmlardan çalışmadığı, 43 kameradan da sadece yedisinin çalıştığı bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24