-MISIR KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI KAHİRE (A.A) - 23.08.2010 - Mısır Kültür Bakanı Yardımcısı Muhsin Şaalan, 20. yüzyıl sanatını ciddi şekilde etkileyen ünlü ressam Van Gogh'un ''Gelincikler'' adlı tablosunun çalınmasının ardından gözaltına alındı. Mısır'ın Ortadoğu haber ajansında yer alan habere göre, Başsavcı Abdülmecid Mahmud, görevde ihmal suçlamasıyla Şalan'ın yanı sıra dört güvenlik görevlisinin dört gün gözaltında tutulacağını söyledi. Mısır'da tablonun çalındığı müzedeki alarmlardan çalışmadığı, 43 kameradan da sadece yedisinin çalıştığı bildirilmişti.