Mısır isyanının ardındaki sır isim: El Şahid

T24 - İran’daki Yeşil Devrimi’nin şehidi, Tahran’da vurularak ölen 26 yaşındaki Neda Agha Sultan’dı. Tunus’taki Yasemin Devrimi’nin şehidi, kendisini bir hükümet binasının önünde ateşe veren işsiz bir üniversite mezunu Muhammed Buzizi’ydi. Mısır’daki dokuzuncu gününe giren Nil Devrimi’nin şehidi olarak görülen kişi ise kendisine “El Şehid” adını veren bir isyancı.



İskenderiye kentinde yaşayan genç işadamı Halid Said, isyan hareketinin başlamasından aylar önce polis tarafından dövülerek öldürüldü. Ancak bugün, sokaklara taşan isyana güç veren Facebook sayfalarından biri onun adını taşıyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



El Şahid (şehit) takma adını kullanan kimliği belirsiz Facebook sayfası operatörü, Mısır’ın 1970’lerden bu yana tanık olduğu en büyük protestoların arkasındaki isim. Ancak, Mısır onun kim olduğu hakkında bir fikre sahip değil.





İŞKENCE KAMPANYASINDAN İSYANA



Mısırlı göstericilere ABD’den destek veren bir aktivist, “El Şahid, herkesin etrafında toplandığı ölü bir adam… Ama bunu kim yapıyor? Cinsiyet yok, isim yok, lider yok. Protestolar tamamen düşünceden doğuyor” dedi.



El Şahid, Kahire’deki protestoların şiddetlendiği ve internet erişiminin kesildiği Salı günü, Newsweek ile gmail üzerinden bir röportaj yaptı. Hakkında en ufak bir kişisel bilgi dahi vermeyi reddeden El Şahid, “İsmimi saklamam için gereken her önlemi alıyorum… Tabi ki biraz korkuyorum” dedi.



El Şahid’in operatörlüğünü yaptığı “Hepimiz Halid Said’iz” sayfası, işkence ve polis şiddetine karşı yürütülen bir kampanya olarak başladı. Ancak, Tunus’ta Devlet Başkanı Zine El Abidin Ben Ali’nin iktidarının devrilmesiyle sonuçlanan Yasemin Devrimi’nin bir hafta sonrasında, sayfada bir başlık belirdi. Başlıkta, 25 Ocak tarihinde protesto eylemi için duyuru yapılıyordu.



Duyuruyu ilk fark edenlerden biri olan Wael Halil adındaki aktivist, ilk başta, “Bir Facebook devrimi yapamayız diye düşündüm” dedi.



El Şahid, “Tunus insanlara bir ümit hissi verdi. Bunu Mısır’da yıllar önce kaybettik. Artık insanlar aktivistlere daha fazla dikkat veriyor. Bir şeyler yapabileceğimize dair umut var” dedi.



İlk protesto çağrısının yapıldığı günlerde, sayfanın 375 bin takipçisi vardı. El Şahid, “Facebook’un gücü, güncellemelerin herkesin duvarında gözükmesi… Paylaştığımız bazı videolar insanların duvarlarında 30 binden fazla izleniyor. Bu bir virüsün ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor… Bir kez faaliyete geçtiğinde, her yere erişiyor, önüne geçilemiyor” dedi.





'AMACIM MOTİVE ETMEK'



“Benim rolüm insanları motive etmek, onları bilgilendirmek, bir olayın parçası olmalarını sağlamak. Sadece ne olup bittiğini haberdar etmek değil” diyen El Şahid, sokaklara yeteri kadar insan döküldüğü zaman, devrim hareketinin durdurulamaz olacağına inanıyor.



Kadın-erkek, genç-yaşlı, zengin-fakir, Hıristiyan-Müslüman her kesimden Mısırlının katıldığı ilk protestoların ardından, El Şahid, “İnanamıyorum… Artık kimse bundan sonra ne olacağını bilemez. Mübarek için de…” dedi.



Bir sonraki protestoları Cuma günü için ayarlayan El Şahid ve diğer aktivistler, hükümetin büyük baskısıyla karşılaşacaklarını düşünüyordu. Cuma günü yapılacak olan protestoların arifesinde konuşan El Şahid, devrim başarılı olsa da ismini saklayacağını belirtti.



El Şahid, “Bu benimle ilgili değil… Bu Mısır halkıyla ilgili. Ben gerçek hayatıma geri dönmek istiyorum. Zafer istemiyorum. Yaptığım işe bu amaçla başlamadım” dedi. Bu açıklamasından kısa bir süre sonra, hükümet internet erişimini kesti.



İki gün sonra, Halil, binlerce aktivistle birlikte Tahrir Meydanı’ndaydı. Ülke genelindeki karakollar istila edildi; Mübarek’in lideri olduğu Ulusal Demokratik Parti’nin merkez binası ateşe verildi, on binlerce göstericiyle karşı karşıya kalan polis ortadan kayboldu.



Halk, sokaklara çıkan tankların üzerinde demokrasi sloganları atarken, askerle iç içe bir görüntü sergiledi.



Telefonda temas kurduğumuz Halil, internet erişiminin kesildiği Perşembe gününden bu yana El Şahid’den haber almadığını söyledi. El Şahid’in başında olduğu Facebook sayfasına da o günden beri erişim sağlanamıyor. Ancak buna artık gerek yok. Çünkü El Şahid’in sayfası üzerine düşeni yeterince yaptı.