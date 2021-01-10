Mısır'ın efsane isimleriyle kıyaslanıyor, Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed kimdir?

Mısır Premier Lig ekiplerinden Zamalek'in formasını giyen Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın transfer listesine girdi. Dün oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Fatih Terim, Mısırlı oyuncuyu istediğini duyurdu. Peki Mostafa Mohamed kimdir?

Dün oynanan ve Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ile Edin Visca, Monaco'dan Henry Onyekuru ve Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i istediğini ifade etti.

Mostafa Mohamed kimdir?

28 Kasım 1997 yılında Mısır’da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, futbola Zamalek altyapısında başladı.

Mostafa Mohamed, El Daklyeh, Tanta FC ve El Geish takımlarında oynadıktan sonra 2019-2020 sezonundan beri Zamalek'te top koşturuyor. Geçtiğimiz sezon 46 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 16 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı. Genç golcü bu sezon ise 2 maçta 2 gole imza attı.

Mısır Premier Ligi'nde bugüne kadar 99 maça çıkan Mostafa Mohamed, 34 gol attı.

Mostafa Mohamed ülkesinde fiziksel olarak Amr Zaki'ye, gol becerisi olarak ise Hossam Hassan'a benzetiliyor. Mısır'ın efsane isimleriyle kıyaslanan Mostafa Mohamed, ülke futbolunun en değerli genç oyuncuları arasında.

(NTVSpor)

TIKLAYIN - Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında gol oldu yağdı



TIKLAYIN - Fatih Terim: İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz