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Dünya
Deutsche Welle

Mısır iki adayı Suudi Arabistan'a devrediyor

Mısır hükümeti Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a verilmesini öngören anlaşmayı onaylayarak meclise gönderdi.

29 Aralık 2016 23:47

Mısır hükümeti Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a iadesine yeşil ışık yaktı. Mısır geçen Nisan'da Tiran ve Sanafir adalarının iade edileceğini duyurmuştu.

Nisan ayında varılan anlaşma Mısır'da tepkiyle karşılanmış, adaların Suudi Arabistan’a devredilmesi kararına tepki gösteren protestocular başkent Kahire, İskenderiye, Şarkiyye ve Dimyat gibi şehirlerde 'Toprak namustur' sloganıyla protesto eylemleri düzenlemiş, gösterilerde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Haziran ayında Yüksek İdare Mahkemesi adaları Suudi Arabistan'a veren kararı feshetmiş, adalar üzerinde Mısır'ın toprak bütünlüğünden vazgeçilemeyeceğine hükmetmişti.

Akabe Körfezi'nin ağzındaki Tiran ve Sanafir adalarında yerleşim bulunmuyor. Adaları Suudi Arabistan'a devretme kararını Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un Mısır'ı ziyareti sırasında açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/SSB/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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