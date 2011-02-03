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Dünya

Mısır hükümeti: Türkiye burnunu sokuyor

Mısır’da hükümet, uluslararası toplumdan gelen iktidarın değişimine yönelik çağrıları reddetti...

03 Şubat 2011 02:00

T24 - Mısır’da hükümet, uluslararası toplumdan gelen iktidarın değişimine yönelik çağrıları reddetti 

'Türkiye burnunu sokuyor'Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüsam Zeki, uluslararası toplumdan gelen çağrıların ardından yaptığı açıklamada, "iktidar değişimini" kabul etmediklerini, çağrıların Mısır’daki durumu alevlendirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Zeki, "ABD, İngiltere, Fransa gibi Batılı ülkelerin, hatta Türkiye’nin her durumda rol oynamaya çalışmasını, Mısır’daki gelişmelere burunlarını sokmasını görmek üzücü" diyerek, bu ülkelerin kendi işleriyle uğraşmasını istedi.

"Bu ülkeleri cüretkar ve eşi benzeri olmayan biçimde Mısır halkı adına konuşmakla" suçlayan Zeki, bu durumun hükümet ve halk tarafından reddedildiğini vurguladı. 


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