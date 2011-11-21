-Mısır hükümeti istifasını sundu KAHİRE (A.A) - 21.11.2011 - Mısır hükümetinin ülkede yönetimde olan Yüksek Askeri Konsey'e istifasını sunduğu, Yüksek Askeri Konsey'in ise istifa ile ilgili değerlendirme yapılıncaya kadar hükümetin görevine devam etmesini kararlaştırdığı bildirildi. Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, Mısır Bakanlar Kurulu sözcüsü Muhammed Hicazi, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Başbakan İsam Şeref'in, siyasi sorumluluk ve ülkenin içinden geçtiği durum karşısında kabinenin istifasına dair dilekçeyi Yüksek Askeri Konsey'e sunduğunu belirtti. Hicazi, son günlerde yaşanan şiddet olaylarından dolayı hükümetin duyduğu derin üzüntüyü de dile getirdi. Mısır'da Cumartesi günü sivil yönetim isteği ile muhalefetin başlattığı gösteriler çatışmaya dönüşmüştü. Mısır Kültür Bakanı İmad Ebu Gazi, güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara karşı sert tutumunu protesto ederek dün istifa etmişti.