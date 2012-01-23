-Mısır Halk Meclisi açıldı KAHİRE (A.A)-23.01.2012 - Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin halk ayaklanması sonucunda devrilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk demokratik ve şeffaf seçimler sonucunda belirlenen Halk Meclisi bugün açıldı. 25 Ocak Devrimi'nin yıldönümüne iki gün kala açılan Halk Meclisi'nde parlamenterlerin yemin etmesinin ardından meclis başkanlığı ve başkan yardımcılıkları seçimi yapılacak. Mübarek sonrası açılan ilk meclise, en yaşlı üye sıfatı ile Vefd Partisi Milletvekili Mahmut El Sakka başkanlık etti. Meclisin açılmasından dolayı başkent Kahire'de güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Halk Meclisi ve çevresinde 2 bin kadar polis ile askerin görev yaptığı öğrenildi. Oturumu açan Meclis Başkanı Mahmut El Sakka, iktidardaki Yüksek Askeri Konsey'in, Halk Meclisi'nin açılmasına ilişkin kararları ile Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçları ile ilgili resmi kararını milletvekillerine deklare etti. Mahmut El Sakka'nın oturumu açmasının ardından yemin törenine geçildi. Birçok milletvekilinin, daha önce hazırlanan ve vekillerin anayasa üzerine yemin etmelerini sağlayan metinin dışına çıktıkları gözledi. Bazı milletvekilleri yemin metnine "Devrime hedeflerini koruyacağıma yemin ederim" cümlesini eklerken, bazı milletvekillerinin "Allah'ın Şeriatına karşı gelen unsurlar haricinde anayasaya uyacağıma ve kanunlara saygılı olacağıma yemin ederim" dedikleri görüldü. Milletvekillerinin belirlenen yemin metnine eklemeler yapmaları üzerine Meclis Başkanı Mahmut El Sakka, uyarılarda bulundu. Sakka, Anayasa'ya göre yemin metnine ekleme ve çıkarma yapanların yeminlerinin geçerli olmayacağını söyleyerek, milletvekillerinin siyasi görüş ve inançlarını yemin töreni sonrası yapılacak oturumlarda serbestçe dile getirebileceklerini anlattı. Halk Meclisi'nde yemin töreninin ardından başkanlık seçimi yapılacak. Mecliste ilk üç sırada temsil edilen Hürriyet ve Adalet, Nur ve Vefd partileri; meclis başkanlığına Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Saad El Katatni'nin, yardımcılıklarına da Vefd ve Nur partisinden üyelerin seçilmesi konusunda anlaşmışlardı. Müslüman Kardeşler ile Selefi Nur Partisi üyeleri açılış töreni dolaysı ile Halk Meclisi önünde sevinç gösterileri yaptılar. Meclisin önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi ellerinde bebek resimleri ile "Çocuklarımız diktatörlüğü görmeyecek. Bu nedenden dolayı sevinçliyiz" diye konuştular.