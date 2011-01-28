-MISIR GENELKURMAY BAŞKANI ABD'DE WASHINGTON (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'daki protesto eylemleri büyürken, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sami Enan başkanlığındaki üst düzey bir Mısır askeri heyeti de ABD'de bulunuyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Dave Lapan, heyetin önceden planlanmış ve bir hafta sürecek temaslarına çarşamba günü başladığını söyledi. Mısır ile uzun bir süredir askeri işbirliği yapıldığını belirten sözcü, Mısır'daki son gelişmelere karşın bunların, heyetle yapılacak görüşmelerin ana konuları arasında olmayacağını düşündüğünü kaydetti.