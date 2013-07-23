Mısır geçici Cumhurbaşkanı Mansur: Yeni bir sayfa açacağız

Mansur, 23 Haziran 1952 devriminin 61'inci yılı münasebetiyle Mısır devlet televizyonunda yaptığı konuşmada uzlaşı kültürünün içselleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "25 Ocak ve 30 Haziran devrimlerinden sonra ülke için kin, nefret, bölünmüşlükten uzak beyaz bir sayfa açacağız. Mısır'ın geleceği için geçmişle barışıp, ulusal uzlaşının inşa edilmesinin vakti gelmiştir" dedi.

'23 Haziran 1952 devrimiyle Mısır dünyaya açıldı'

Adli Mansur, konuşmasında 23 Haziran 1952'yi geçen yüzyılın en büyük devrimlerinden biri olarak nitelendirerek, "Mısır halkının gönlünde farklı bir yere sahip olan bu devrim, çökmüş bir Mısır'ı kurtarmak için ülkelerini güzel bir geleceğe taşımak isteyen gençler tarafından gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

1952 devriminde eski Cumhurbaşkanı Muhammed Necib'in oynadığı rolün önemine işaret eden Mansur, sözlerine şöyle devam etti:

"Devrimin lideri Mısır eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır ve arkadaşları, Mısır'ın, sınırlarını aşarak dünyaya açılmasını sağladı. Tarafsız ve adil bir toplumun inşası, bu insanların eseridir."

1952 devriminin yaşandığı bu dönemde, Mısır ve 3'üncü dünya ülkeleri için özgürlük kapılarının açıldığını iddia eden Mansur, "1952 devriminden sonra bazı hatalar yapıldı. Söz konusu hataları mazur görmeden kınamamız gerekiyor. Ancak bu kınama intikama dönüşmemeli, aksine yapılan hatalar telafi edilmeli ve tekrarlanmaması için bunlardan ders alınmalı" diye konuştu.

Mısır ordusunun 3 Temmuz'da yönetime el koymasından sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur, geçici cumhurbaşkanlığı görevine atanmıştı.