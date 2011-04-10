-MISIR ESKİ BAŞBAKANI NAZİF TUTUKLANDI KAHİRE (A.A) - 10.04.2011 - Mısır eski Başbakanı Ahmet Nazif'in tutuklandığı bildirildi. Mısır Başsavcılığından yapılan açıklamada, Nazif'in ülkede kamu fonlarının zimmete geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandığı ve 15 gün süreyle tutuklu kalacağı belirtildi. Başsavcı Abdülmecit Mahmut, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi ve ülkede yapılan gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesiyle ilgili soruşturmalar çerçevesinde devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i mahkemeye çağırmıştı.