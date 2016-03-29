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Dünya

Mısır Dışişleri: Uçağı kaçıran terörist değil, gerizekâlı!

Kaçırılan uçakta 4 batılı yolcu ve mürettebat rehin tutuluyor

29 Mart 2016 15:28

Seyfettin Mustafa adlı bir hava korsanı tarafından kaçırılan Mısır Havayolları'na ait yolcu uçağı, 4 batılı yolcusu ve mürettabatıyla halen Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havaalanı'nda rehin tutuluyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise uçağı kaçıran hava korsanıyla ilgili “Terörist değil, gerizekalı. Teröristler de manyak oluyor ama bu kadar aptal olmuyorlar. Bu adam öyle" denildi.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiedes, olayın 'terör bağlantısı' bulunmadığını söyledi. 

 

 

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