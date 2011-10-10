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Dünya

Mısır devlet televizyonu: ''Askerler silahla öldürüldü''  KAHİRE (A.A)

10 Ekim 2011 07:17

-Mısır devlet televizyonu: ''Askerler silahla öldürüldü''  KAHİRE (A.A) - 10.10.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de, Hristiyan göstericiler ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmalar halen devam ederken, olaylarda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.  Mısır Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinden itibaren başlayan çatışmalarda 24 kişinin öldüğünü, 86'sı asker olmak üzere 213 kişinin de yaralandığını açıkladı.  Bazı medya kuruluşları olaylarda ölen kişiler içerisinde askerlerin de bulunduğunu ileri sürerken, Mısır devlet televizyonu olaylarda en az 3 askerin öldüğünü ve ölen askerlerin vücutlarından ateşli silah mermileri çıktığını ileri sürdü.  Bağımsız El Masry El Yovm Gazetesi'de gösteriler sırasında makineli tüfek mermileri taşıyan Hristiyan göstericilerin fotoğraflarını yayımladı.   Güneydeki Asvan kentinde bir ruhsatsız bir ibadethanenin valilik tarafından yıkılmasını protesto eden Hristiyanlar, başkent Kahire'deki Mısır Enformasyon Bakanlığı ve devlet televizyonun bulunduğu bina önünde güvenlik güçleri ile çatışmaya başlamışlar ve olaylar büyümüştü. Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonu bir çok protestocunun halen Abdul Menem Riyad ve Tahrir Meydanı'nda olduğunu ve sokağa çıkma yasağına uymadıklarını iddia etti.     

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