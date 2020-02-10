Mısır'dan 'Türk dizilerini izlemeyin' fetvası: Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nu geri getirme hayaline hizmet ediyor

Sputnik'in haberine göre; Ankara’yla Kahire arasındaki gerilim devam ederken, Mısır’da en üst İslam hukuku resmi kurumu olan Daru’l İfta Fıkıh Konseyi’ne bağlı Küresel Fetva Endeksi’nin resmi internet sitesinden Türk dizileri Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi’yle ilgili açıklama yayımlandı. Bu dizilerin 'Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nu geri getirme hayaline hizmet ettiği, Türkiye’nin bu diziler yoluyla Arap ülkelerinde nüfuz oluşturmayı amaçladığını’ öne süren resmi fetvada şu iddialara yer verildi:

"Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu’nun yeniden gelmesini istiyor. Ancak hiçbir zaman bu emeline ulaşmadı, ulaşmayacak. Amacına ulaşmak için ise siyasi, dini ve hatta kültür sanat alanında tüm gücünü kullanıyor. Bunun en büyük delili de Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul adlı Türk dizileridir. Erdoğan, daha önce bu dizi hakkında 'Türkiye ve halkının gücünü hafife alanlara önemli bir cevap’ sözlerini kullanmıştı.”

'Erdoğan’ın gücü kültür sanat eserlerine de başvurarak siyasi ve dini olarak ele geçirme rüyasından vazgeçmediği’ öne sürülen fetvada, şu iddialar yer aldı:

"Erdoğan ile yandaşları, kendilerinin dünya çapında Müslümanları desteklemekten sorumlu halifelik liderleri olduğu, onların zulüm ve adaletsizlikten kurtarıcıları oldukları fikrini uluslara ve halklara ihraç ederken, aynı zamanda şeriatı hayata geçirmeye çalışıyor. Bu sömürgeci kampanyalarındaki asıl itkinin Erdoğan’ın maddi ve siyasi kazanç elde etmeye devam etmesi olduğunu gizlemeye çalışıyorlar. Erdoğan Ortadoğu’da hegemonya kurmak için elindeki bütün olası araçları kullanmak istiyor ve bunlar içinde en önemlisi de dini söylem ve fetva söylemi.”

Türkiye menşeli dizilerin 'kötü niyetli ve çarpık’ olduğunu da öne süren fetvada, bu dizilerin İslam hukukundaki hükümleri 'şiddet ve cinayet’ olarak, Diriliş Ertuğrul’un da İslam fıkhında yer alan doğru hükümleri 'yanlış eylemler’ olarak sunduğu iddiaları ortaya atıldı.