Mısır'da tutuklu bulunan 3 gazeteci ile 3 insan hakları savunucusu serbest bırakıldı

Mısır'da uzun süredir tutuklu bulunan 3 gazeteci ile 3 aktivist, uluslararası baskıların ardından bugün serbest bırakıldı.

Aralarında ABD'li üst düzey yetkililerin de bulunduğu çok sayıda Batılı isim, Mısır lideri Abdulfettah el Sisi yönetimine tepki göstererek, insan hakları savunucularını ve gazetecileri cezaevlerinde tutmakla eleştirmişlerdi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yargı erkinden iki üst düzey yetkili, Devlet Güvenlik Savcılarının haklarındaki suçlamalarla ilgili devam eden altı soruşturmada, bu kişilerin serbest bırakılmalarına karar verdiklerini belirtti.

Euronews'in haberine göre; suçlamalar arasında, 'yanlış haber yaymak', 'sosyal medya platformlarını kötüye kullanmak' ve Mısır'ın 2013'te terörist yapı olarak ilan ettiği Müslüman Kardeşler örgütüne atıfla 'bir terörist gruba katılmak' yer alıyor.

Avukatlara göre uzun tutukluluğa rağmen serbest bırakılanlar henüz hakim karşısına çıkıp yargılanmadı.

Serbest kalanlar arasında, Mısır'ı uzun yıllar demir yumrukla yöneten Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in görevden uzaklaştırılması için oluşturulan 6 Nisan Hareketi'nin kurucularından olan demokrasi yanlısı aktivist ve blog yazarı Esra Abdulfettah da bulunuyordu.

Mısır'ın önde gelen insan hakları savunucularından ünlü avukat Mahinur el Masry de pazar günü serbest bırakılan bir başka isimdi

Gazeteciler Cemal el Cemel, Mustafa el Aasar ve Moataz Wadnan da serbest bırakılan isimler arasında yer alıyor.